الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة النواب» توافق على حظر اصطحاب الكلاب للأقل من 18 عامًا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتى تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن إيوائها.

وتنص المادة على أنه يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها أثناء اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عامًا.

واقترح المستسار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تعديلًا على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا". 

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب. 

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقًا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من آثار. 

وتوافقت اللجنة على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة فى بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحرش الكلاب بهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيكون هناك نصًا بشأن تجريم الفعل ووضع عقوبة حال إتيانه.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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