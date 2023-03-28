الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ثنائيات النجوم تشوق الجمهور للحلقات الجديدة من «مسلسلات المتحدة»

المتحدة
المتحدة

تخوض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سباق دراما رمضان هذا العام، بمجموعة قوية من المسلسلات (رومانسية وكويمدية وتاريخية ودينية)، استطاعت أن تجذب بها قطاع كبير من الجمهور، مع بداية عرض الحلقات الأولى.

كما تميزت أعمال المتحدة، التي تصدر أغلبها عمليات البحث على محركات البحث المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالثنائيات التي أضفت طابعًا خاصة على المسلسلات، وجعلت الجمهور متشوق مع نهاية كل حلقة للحلقة الجديدة، لمعرفة ما سيحدث.

"ضرب نار" 

لعب الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز دورًا كبيرًا في جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتاد الجميع أن يرى الثنائي معًا في الأعمال الدرامية ويتفاعلون معها، وكان هذا العام العمل الدرامي "ضرب نار".

"مذكرات زوج"

لعب الثنائي طارق لطفي وعائشة بن أحمد دورًا كبيرًا في جذب اهتمام المشاهدين خاصة وأن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية. 

"الكبير أوي"

للعام الثاني على التوالي، لعب الثنائي أحمد مكي ورحمة أحمد دورًا هامًا شكلوا من خلاله تغانم نال إعجاب السوشيال ميديا وتفاعل معه الجمهور، فرحمة أحمد تشتهر بـ "مربوحة" منذ الموسم الماضي. 

"سوق الكانتو"

تدور أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه النقاش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، وخلال العمل الدرامي مثّل الثنائي أمير كرارة ومي عز الدين دورًا هامًا في أحداث المسلسل.

"سره الباتع"

لعب الثنائي أحمد فهمي وريم مصطفى دورًا في تغانم العمل الدرامي "سره الباتع"، المأخوذ من رواية ليوسف إدريس، المسلسل من إخراج خالد يوسف وبطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، شمس، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز وحنان مطاوع.  

"علاقة مشروعة"

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، ولعب الثنائي مي عمر وياسر جلال الشخصيات بشكلٍ أدهش الجمهور.

"جعفر العمدة"

كالعادة، يطل الفنان محمد رمضان من خلال العمل الدرامي في شهر رمضان من كل عام ليبهر متابعيه، وهذه المرة في مسلسل جعفر العمدة الذي يظهر فيه كرجل متزوج من أربعة نساء ويدور في إطار درامي وكوميدي.

احمد العوضي وياسمين عبد العزيز اهتمام اجتماعية أحمد العوضي الأعمال الدرامية الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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