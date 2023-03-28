«القوى العاملة» تنظم احتفالية للأمهات المثاليات ويوم اليتيم ببورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن مشاركة إدارة الرعاية (شئون المرأة والطفل)، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة للمديرية، في احتفالية جمعية روافد الخير ببورسعيد بالتعاون مع شركة استايل لإدارة الفنادق، والتي جري خلالها تكريم أمهات المحافظة المثاليات، ومناضلات المدينة الباسلة، في إطار جهود المديرية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة في كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن هذا التكريم يعتبر تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها، ونظرا للدور الذي يقمن به في بناء الأسرة والمجتمع "المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

وأكد مدير المديرية، في كلمته، على الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتًا الي ان المديرية لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وذلك ترجمة لاهتمام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر و تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل وبنود القرار 215 لسنة 2021 و توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030"، ومثمنًا الدور الذى تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطني، التي تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية، كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية المساهمة في التكريم.

يشار إلى أنه وخلال الاحتفالية جرى كريم فوزية الشرقاوي، إحدى قيادات المحافظة، ونرجس العطوي من صاحبات التاريخ الوطني المشرف، وكذلك تم تكريم عدد من الامهات اللائي ضحين من أجل أبنائهن وأسرهن، كما حضر الاحتفالية بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات طلبة وطالبات عدد من مدارس ببورسعيد من مدارس عثمان بن عفان الابتداىية، ومدرسة الشهيد ممدوح الشربيني، ومدرسة روفيدة الأنصارية الثانوية، مدرسة هدى شعراوي الثانوية.

IMG-20230328-WA0010

IMG-20230328-WA0011

IMG-20230328-WA0009

IMG-20230328-WA0006

IMG-20230328-WA0007