«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجية الأردن ونظيره اللبنانى

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، تقريرًا يرصد تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في عمان.

وقالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك تصريحات صحفية مشتركة لوزير الخارجية الأردني ونظيره اللبناني، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي في لبنان، والدعم الذي يقدمه الوطن العربي من أجل الاستقرار اللبناني، فضلًا عن الإشادة بالدور الأردني الذي تقوم به الجمعيات لدعم لبنان.

وتابعت: «كما تم التطرق إلى القضية الفلسطينية، وما يقوم به الأردن في شهر رمضان المبارك من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية».

استقبال بوحبيب في مطار علياء الدولي

وكان في استقبال عبدالله بوحبيب في مطار علياء الدولي مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية الأردنية السفير حازم الخطيب، ومدير إدارة الشئون العربية والشرق أوسطية السفير معن خريسات، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن السفير يوسف رجي.