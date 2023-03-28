الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يبحثون عن نجل جعفر العمدة.. «هل هو داش؟»

أحمد داش
أحمد داش

آثارت حلقة الأمس في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته "صفصف"، وزوجاته الأربعة مي كساب وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي، الجدل بعدما فشل في الوصول إلى ابنه.

وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون الفنان أحمد داش، الذي ظهر في الحلقات الأولى من المسلسل هو ابنه، وذلك بعدما أعلن محمد رمضان بالأمس أن الطفل الذي جلبه له صديق بلال شامة ليس ابنه وأنه مجرد نصاب.

من ناحية أخرى، توقع آخرون أن أحمد داش ليس ابنه وبذلك يكون قد خالف جميع التوقعات، ومن خلال معالجة درامية ما يظهر له ابنه.

وكتبت شيماء: "احمد داش لو طلع ابن محمد رمضان هتبقي الدنيا مكشوفة أوي ومجانية للجمهور لأننا كلنا عارفين أنه هيطلع ابنه وبكدا المسلسل مش هيكون له تكه في الآخر أتوقع ميبقاش ابنه".

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

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