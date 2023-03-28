الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تستعد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بدراسة وتنفيذ معايير المشاركة في مسابقة " أفضل جامعة صديقة للبيئة"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام المسابقة وعدد من أعضاء اللجنة بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

 

و أكد “عبد الخالق” أن الجامعة تنفذ عددا من الإجراءات التي تعد مواكبة للتطور والتقدم وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة، من حيث تنفيذ المباني الإنشائية بما يتناسب مع المواصفات القياسية للحفاظ على البيئة، إضافة إلى توسيع المساحات الخضراء بمقريها القديم والجديد، موجهاً خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة و مراجعة إجراءات المشاركة  بها.

وأوضح الدكتور خالد عمران أنه تم وضع خطط العمل ومناقشة الاستعدادات للمشاركة في المسابقة، واستعراض المعايير الخاصة بها والتي تضم معايير مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، معايير الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، معايير البنية التحتية للجامعة، معايير الطاقة والتبدل المناخي، بالاضافة الي معايير إدارة المخلفات، والمياه، النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، خطة للاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، و معايير إدارة الازمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.

 

وأشار الدكتور حمدي حسانين إلي أنه تمت مناقشة مدي تطابق ملفات المواصفات الفنية للجامعة مع المعايير الموضوعة من قبل الوزارة، واختتم الاجتماع بتشكيل اللجان المسئولة عن استيفاء الشروط والمعايير، والتأكيد على الاجتماع بصفة دورية لمتابعة مايتم تنفيذه من أعمال.

 

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بالمسابقة تضم كلاً من الدكتور عماد صموئيل المشرف على كلية التربية، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ندا عبدالمحسن رئيس لجنة البيئة بوحدة الجودة بكلية الطب، الدكتور عبدالعليم المنشاوي مدير وحدة الآفات بكلية الزراعة.

استعداد أعضاء اللجنة الاتفاقيات الدولية الالتزام بالجدول الزمني البيئة والاستدامة التشريعات التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الخاصة

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وائل لطفي

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