الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف تأثير تصريحات بوتين على أوروبا

بوتين
بوتين

علق سلامة عطالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، على تصريحات جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، حول نشر بيلاروسيا أسلحة نووية على أراضيها.

وقال عطالله إن الاتحاد الأوروبي وكذلك حلف شمال الأطلسي "الناتو" أخذ التصريحات الروسية بإرسال صواريخ نووية تكتيكية لبيلاروسيا على محمل الجد، وهناك مخاوف كبيرة بشأن ذلك، وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا إن قبلت باستقبال الأسلحة النووية التكتيكية.

وتابع أن البعض يقول إن الرئيس الروسي يريد أن يضم بيلاروسيا لآلة الحرب وبالتالي يصعد الحرب لخارج حدود أوكرانيا، مؤكدًا أن هناك تحذيرات كثيرة وخوفًا، خاصة أن بيلاروسيا تقع على حدودها 3 دول تنتمي لدول حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن بيلاروسيا بها نظام متهم بتزوير الانتخابات ولديها معارضة كبيرة للحكومة، وإذا ما فرض الاتحاد الأوروبي مزيدًا من العقوبات سيتضرر الشعب البيلاروسي بلا شك، مما ينعكس على نصيب المعارضة البيلاروسية في الداخل، ولذلك هناك مطالبات بعدم المساواة بينها وبين روسيا في العقوبات.

واختتم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حين زار بروكسل قبل أيام طلب من الأوروبيين تخفيف عقوباتهم على بيلاروسيا وتحديدًا في الأسمدة، قائلًا: «العالم يحتاج هذه الأسمدة وهذه المكونات الزراعية تحديدًا في إفريقيا لننقذهم من الجوع»، منوهًا إلى أن مسألة العقوبات شائكة بالنسبة للأوروبيين أما بالنسبة لحلف الناتو فهو لم يغير من قواعده، قائلًا إن هذه الرسالة الروسية يجب ألا تخفيه ويجب ألا تجعله يتوقف عن دعم أوكرانيا.

تصريحات بوتين في أوروبا اوروبا الخوف من النووي والحرب النووي والحرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية

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