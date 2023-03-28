دليلك الشامل لاستخدام تطبيق «ماف كارفور»>. هيوفّرلك كلّ طلباتك وهيوصلّك لحد البيت

يُعتبر تطبيق"ماف كارفور"الخيار الأمثل لكل الأشخاص الذين يرغبون بالتسوق والشراء أونلاينوهم في منازلهم ، فيوفّر أبلكيشن كارفورجميع أنواع المنتجات،ويمكن لمستخدميه المقارنة بين الكثير من هذه المنتجات للحصول على أفضل سعر في مصر،والاستمتاع بالعديد منعروض كارفور الحصريّة على الالكترونيات وحتى البقالة.

وفي إطار جهود كارفور المتواصلة لتحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائها من خلال كل تجربة تسوقوتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء، يستطيععملاء كارفور، عن طريق التطبيقاختيار توصيل المنتجات إلى المنزل أو استلامها من فروع كارفور عن طريق خطوات بسيطة من خلال الموبايل.

للاستمتاع بهذه المزايا،يقوم العملاءبتحميل تطبيق "ماف كارفور" على الموبايل واختيار اللغة "العربية" والبلد "مصر".وبعد ذلك عليهم الضغط على "تسجيل الدخول" وإنشاء حساب جديد من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم تأكيد الحساب من خلال إرسال رمز خاص لكل مستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يُتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية تصفح آلاف المنتجات الموجودة في كارفور،ومتابعة أحدث العروض- مثل عروض مجلة كارفور-وإضافة قائمة المشتريات إلى عربة التسوق بعد تحديد الكمية والوزن لكل منتج.

تطبيق ماف كارفور

كما يساهم الأبلكيشن في تسهيل عملية الدفع للعملاء، سواءً نقداً عند استلام المنتجات أو مسبقاً بالبطاقة الائتمانية. أما إذا كانوا من مشتركي برنامج "ماي كلوب" فيستطيعوا أن يكسبوا نقاطاً أكثر عند كل عملية تسوق أونلاين، ومن ثم استبدالها بجوائز أو خصومات.

كما أنه وفي حال حصول العميل على كود خصم كارفور، فيمكنه أن يضيف هذا الخصم لمشترياته عن طريق التطبيق، والاستفادة من هذه الخصومات بجانب خصم النقاط الخاص بـ"ماي كلوب".

وتُتيح الابلكيشن أيضاً، إمكانيةأن تصل المنتجات سريعاً في خلال 60 دقيقة عن طريق تفعيل خدمة كارفور الآن Carrefour NOW . ما عليك إلا تفعيل الخدمه قبل الشراء لتصلك حتى باب منزلك.

ويُشكل التزام كارفور بتوفير تجربة تسوق سلسة لعملائها، دلالة واضحة على مكانتها كشريك محلي،تملكه وتديره شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، موثوق به والذي يعمل على تحقيق قيمة أكبر لقطاع البيع بالتجزئة والمساهمة الفعالة من أجل المجتمع والاقتصاد بشكلٍ عام. ومن خلال منصتها عبر الإنترنت وتجاربها المتوفرة داخل الفروع، تواصلكارفور في جهودها لتقديم خدمات مبتكرة والعمل على تحسينها بوتيرة متواصلة بهدف كسب ولاء ورضا عملائها.