بجوار مارادونا وبيليه.. اتحاد أمريكا الجنوبية يُكرم ميسي بعد الفوز بكأس العالم

كرم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كونميبول، ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، عقب تتويجه ببطولة كأس العالم، قطر 2022.

وحقق المنتخب الأرجنتيني بطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.

وأزاح كونمبيول الستار عن تمثال ليونيل ميسي في متحفه الخاص بجوار تمثالي البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وقال ميسي في الحفل: "أنا في غاية السعادة. هذا ما كان ينقصني. تمكنت من تحقيق كل شيء في كرة القدم. أشكر زملائي لهذه الهدية الجميلة التي قدموها لي. الآن، بمقدوري الاستمتاع بما تبقى، مهما حصل".

وقدّم رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيس نسخة عن كأس العالم لميسي واصفاً إياه بـ"قائد ومرجع كرة القدم العالمية".

وفي فيديو عبر الذكاء الاصطناعي والتصوير المجسّم، تحدّث بيليه ومارادونا عن الموهبة الخارقة لميسي.

وشرح ميسي: "بعيداً عن كل العاطفة التي نتلقاها، لم نستوعب بعد معنى أن نكون أبطال العالم".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إطلاق اسم ليونيل ميسي، قائد المنتخب على مقر تدريبات المنتخب، تكريمًا لجهوده.

تكريمًا له.. الاتحاد الأرجنتينى يطلق اسم ميسى على مركز تدريباته

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إطلاق اسم ليونيل ميسي، قائد المنتخب على مقر تدريبات المنتخب، تكريمًا لجهوده.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب بنما في مباراة ودية أقيمت أمس، بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكرّم الحضور المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه ببطولة كأس العالم الأخيرة، قطر 2022.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الثاني في المباراة، ليصل إلى 800 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

ومثّل ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا ولعب له 7 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحقق كأس العالم تحت 20 عامًا كما لعب للمنتخب الأوليمبي وحقق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية 2008 ببكين.

أما على مستوى المنتخب الأول، فأولى مشاركات ميسي الدولية مع الأرجنتين كانت مباراة ودية أمام منتخب المجر في 17 أغسطس 2005.

ومنذ ذلك الحين لعب 173 مباراة، وسجل 99 هدفًا وصنع 55 لزملائه في المنتخب.