الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بجوار مارادونا وبيليه.. اتحاد أمريكا الجنوبية يُكرم ميسي بعد الفوز بكأس العالم

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كرم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كونميبول، ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، عقب تتويجه ببطولة كأس العالم، قطر 2022.

وحقق المنتخب الأرجنتيني بطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.

وأزاح كونمبيول الستار عن تمثال ليونيل ميسي في متحفه الخاص بجوار تمثالي البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وقال ميسي في الحفل: "أنا في غاية السعادة. هذا ما كان ينقصني. تمكنت من تحقيق كل شيء في كرة القدم. أشكر زملائي لهذه الهدية الجميلة التي قدموها لي. الآن، بمقدوري الاستمتاع بما تبقى، مهما حصل".

وقدّم رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيس نسخة عن كأس العالم لميسي واصفاً إياه بـ"قائد ومرجع كرة القدم العالمية".

وفي فيديو عبر الذكاء الاصطناعي والتصوير المجسّم، تحدّث بيليه ومارادونا عن الموهبة الخارقة لميسي.

وشرح ميسي: "بعيداً عن كل العاطفة التي نتلقاها، لم نستوعب بعد معنى أن نكون أبطال العالم".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إطلاق اسم ليونيل ميسي، قائد المنتخب على مقر تدريبات المنتخب، تكريمًا لجهوده.

تكريمًا له.. الاتحاد الأرجنتينى يطلق اسم ميسى على مركز تدريباته

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إطلاق اسم ليونيل ميسي، قائد المنتخب على مقر تدريبات المنتخب، تكريمًا لجهوده.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب بنما في مباراة ودية أقيمت أمس، بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكرّم الحضور المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه ببطولة كأس العالم الأخيرة، قطر 2022.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الثاني في المباراة، ليصل إلى 800 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

ومثّل ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا ولعب له 7 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحقق كأس العالم تحت 20 عامًا كما لعب للمنتخب الأوليمبي وحقق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية 2008 ببكين.

أما على مستوى المنتخب الأول، فأولى مشاركات ميسي الدولية مع الأرجنتين كانت مباراة ودية أمام منتخب المجر في 17 أغسطس 2005.

ومنذ ذلك الحين لعب 173 مباراة، وسجل 99 هدفًا وصنع 55 لزملائه في المنتخب.

اتحاد أمريكا الجنوبية ليونيل ميسى منتخب الارجنتين الارجنتين كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يطلقون مبادرة «شارك فى الخير»

متحدث «الصحة»: الرئيس السيسى وضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة

وزير التعليم العالى يناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

«إعلامى الوزراء» ينفى إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز حماية من السيول بوادى العريش

آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف