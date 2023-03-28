منير القادري: رمضان شهر المتقين وإعلاء لمكارم القيم والأخلاق

تحدث رئيس مؤسسة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري عن فضل شهر رمضان وفضل العمل الصالح فيه.

جاء ذلك في مداخلته خلال ليلة الوصال الرقمية السابعة والأربعين بعد المائة، المنظمة من طرف مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بتعاون مع مؤسسة الجمال ضمن فعاليات ليالي الوصال الرقمية " ذكر وفكر".

وبين "القادري" أن المؤمن يَفْرَحُ بِقدوم مَوَاسِمِ العمل والاجتهاد والطَّاعَات لما فيها من مُضَاعَفَةِ للْأُجُورِ والتقرب الى الله تعالى، والتي من بينها شهر رمضان المبارك .

وأوضح أن المؤمن يجتهد أكثر في هذا الشهر الكريم وتتضاعف همته و ينشط قلبه للعبادة واغتنام ساعات الفضل، مذكرا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شهر رمضان وسيرة اصحابه الاعلام.

ونبه إلى أن هذه العبادات ينبغي أن تثمر سلوكا من الرحمة واللين و المعاملة بالحسنى، مستشهدا في هذا السياق بأحاديث نبوية شريفة وأقوال السادة العلماء.

وأضاف أن كل خير وكل فضل في حياة الإنسان ما هو إلا ثمرة من ثمار طهارة قلبه ونقاء روحه بكلمة التوحيد الطيبة، ونور الإيمان بالله فيصلح باطنه وظاهره.

وزاد أنه يحسن سلوكه و تحدوه الرغبة في خدمة إخوانه في البشرية وقضاء مصالحهم، مذكرا بما حدث مع المسلمين التجار الذين كانوا بحسن معاملتهم سفراء لإسلام الرحمة و سببا في دخول أهل بلدان شرق اسيا و غرب إفريقيا طواعية إلى الإسلام.

وأشار إلى أنه يحسن سلوكه و تحدوه الرغبة في خدمة إخوانه في البشرية وقضاء مصالحهم، مذكرًا بما حدث مع المسلمين التجار الذين كانوا بحسن معاملتهم سفراء لإسلام الرحمة و سببا في دخول أهل بلدان شرق اسيا و غرب إفريقيا طواعية إلى الإسلام.