الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مداهمة 5 بنوك في فرنسا ضمن تحقيق في احتيال ضريبي

فرنسا
فرنسا

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية، و16 قاضيا فرنسيا، وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

 - المصارف التي تم استهدافها


وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale، وبي ان بي باريبا BNP Paribas، وإكسان Exane (تابع لـ BNP)، وناتيكسيس Natixis، واتش اس بي سي HSBC.

 

المدعي المالي في فرنسا فرنسا احتيال ضريبي وزارة المال الفرنسية باريس BNP HSBC

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يطلقون مبادرة «شارك فى الخير»

متحدث «الصحة»: الرئيس السيسى وضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة

وزير التعليم العالى يناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

«إعلامى الوزراء» ينفى إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز حماية من السيول بوادى العريش

آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف