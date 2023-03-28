مداهمة 5 بنوك في فرنسا ضمن تحقيق في احتيال ضريبي

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا إن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك، الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية، و16 قاضيا فرنسيا، وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

- المصارف التي تم استهدافها



وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale، وبي ان بي باريبا BNP Paribas، وإكسان Exane (تابع لـ BNP)، وناتيكسيس Natixis، واتش اس بي سي HSBC.