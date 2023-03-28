الكتيبة 101 الحلقة الـ 6| موعد عرض مسلسل آسر ياسين وعمرو يوسف

يواصل عشاق الدراما الرمضانية البث عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 عبر المنصات الإلكترونية حيث يعد من نوعية الأعمال الفنية التي يفضلها الجمهور طوال شهر رمضان المبارك ويتنافس فيه عدد كبير من نجوم الفن ويحكي قصص حقيقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة للتصدي لهجمات التكفيريين في سيناء.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 في رمضان 2023

تعرض مجموعة قنوات أون مسلسل الفنان عمرو يوسف الكتيبة 101 خلال شهر رمضان المبارك بشكل حصري حيث تذاع عبر شاشة ON أحداث الحلقة السادسة في تمام الساعة 9:00 مساءا فيما تعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الساعة 3:00 فجرا والثانية الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 10:00 مساءا وتعاد في معادين محتلفين خلال اليوم الأولى في تمام الساعة 4:00 فجرا والثانية الساعة 8:00 صباح اليوم التالي وذلك لتتناسب مع مواعيد كافة المواطنين خلال الشهر الكريم.

ويعرض المسلسل عبر منصة watch it الرقمية في تمام الساعة التاسعة مساءا حيث يفضلها حاليا قطاع عريض من جمهور الدراما الرمضانية للاستمتاع بمشاهدة بكافة الحلقات دون فواصل إعلانية مطولة.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101

وتلقي الحلقة السادسة الضوء على شجاعة أهلي محافظة سيناء في التعاون مع القوات المسلحة والإبلاغ عن أفرد من العناصر الإهاربية والعناصر التكفيرية من خلال سيدة سيناوية أبلغت عن منزل يستخدم كمخزن سلاح لهم بالقرب من منزلها وطلب الضباط عدم المغامرة بالقدوم إلى المقر الرئيسي لهم مرة أخرى وإبلاغ كافة المعلومات إلى الشيخ موسى شيخ القبيلة حفاظًا على حياتها وحياة أسرتها ويمكن للجمهور متابعة كافة الأحداث عبر شاشة قنوات أون عقب معرفة موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.

المسلسل من نوعية المسلسلات التي تدور أحداثها في 20 حلقة دون مط للأحداث أو تطويل لا داعي منه يتسبب في ملل المشاهدين حيث يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد في القوات المسلحة يدعى (نور صلاح العزب) بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور الشهيد الرائد خالد محمد دبور قائد مجموعة كمائن بكرم القواديس.

اقرأ أيضا