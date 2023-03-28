الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

علي جمعة يكشف سبب تسمية صوت الشيخ محمود علي البنا بـ«العسل المصفى»

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء سبب تلقيب الشيخ الراحل محمود علي البنا بـ«تلاوته العسل المصفى»، قائلًا إنها لم تكن جملة عابرة قالها الشيخ أبو العينين شعيشع وإنما وصف للحالة التي يكون عليها القارئ الكبير بعد أن يستمع إلى تلاوة الشيخ محمود علي البنا أثناء صلاة الفجر، بل هي شهادة بعبقرية صوت البنا وموهبته، ومكانته المتفردة بين قراء القرآن الكريم المصريين.

وقال «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على فضائية «الحياة» إن الشيخ محمود علي البنا كان لديه أمور تربوية معقدة في حياته أثرت عليه وتسببت في نجاحه وتميزه وشهرته، مضيفا: «كان يحفظ القرآن الكريم في الصغر في الكتاب وكان يعتبر شيخ هو طريق الجنة وفي ذات يوم بعد أن سمع القرآن وحفظه قام الشيخ بضربه».

علي جمعة: الشيخ محمود علي البنا لقب صوته بـ«العسل المصفى»

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن صوته كان معجزة، وسبب ضرب الشيخ له هو أنه رأي في عينه الاعتزاز بالنفس، وخاف عليه من أن يصل للغرور، وثم وضح له الشيخ وقام بتوعيته، مشيرًا إلى أن طريقة الشيخ مهمة جدا لأنها كانت الثقافة السائدة في ذلك الوقت وأثرت على الكثير من القامات الناجحة.

أبوالعينين شعيشع الاعتزاز بالنفس الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور على جمعة الشيخ محمود علي البنا برنامج مصر دولة التلاوة حفظ القران الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يطلقون مبادرة «شارك فى الخير»

وزير التعليم العالى يناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023

«إعلامى الوزراء» ينفى إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز حماية من السيول بوادى العريش

محافظ بنى سويف يوجه باستئناف الأمسيات الرمضانية ضمن برنامج «جلسات الدوار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف