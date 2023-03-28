علي جمعة يكشف سبب تسمية صوت الشيخ محمود علي البنا بـ«العسل المصفى»

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء سبب تلقيب الشيخ الراحل محمود علي البنا بـ«تلاوته العسل المصفى»، قائلًا إنها لم تكن جملة عابرة قالها الشيخ أبو العينين شعيشع وإنما وصف للحالة التي يكون عليها القارئ الكبير بعد أن يستمع إلى تلاوة الشيخ محمود علي البنا أثناء صلاة الفجر، بل هي شهادة بعبقرية صوت البنا وموهبته، ومكانته المتفردة بين قراء القرآن الكريم المصريين.

وقال «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على فضائية «الحياة» إن الشيخ محمود علي البنا كان لديه أمور تربوية معقدة في حياته أثرت عليه وتسببت في نجاحه وتميزه وشهرته، مضيفا: «كان يحفظ القرآن الكريم في الصغر في الكتاب وكان يعتبر شيخ هو طريق الجنة وفي ذات يوم بعد أن سمع القرآن وحفظه قام الشيخ بضربه».

علي جمعة: الشيخ محمود علي البنا لقب صوته بـ«العسل المصفى»

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن صوته كان معجزة، وسبب ضرب الشيخ له هو أنه رأي في عينه الاعتزاز بالنفس، وخاف عليه من أن يصل للغرور، وثم وضح له الشيخ وقام بتوعيته، مشيرًا إلى أن طريقة الشيخ مهمة جدا لأنها كانت الثقافة السائدة في ذلك الوقت وأثرت على الكثير من القامات الناجحة.