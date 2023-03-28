الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق قاتل صديقه فى منشأة القناطر للمفتى

المفتي
المفتي

أحالت الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق قاتل صديقه مدرس اللغة الإنجليزية، بسبب خلافات مالية بينهما، في منشأة القناطر، إلى مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحدد جلسة 29 مايو المقبل للنطق بالحكم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد كشفت لغز العثور على جثة شاب ممزقة بالطعنات وسط أرض زراعية بمنطقة منشأة القناطر، وتبين أن الجثة لمدرس لغة إنجليزية، وأن صديقه وراء قتله بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهم، حيث تبين أنه أحد أصدقاء المجني عليه، وقام بإزهاق روحه بسبب خلافات مالية بينهم،ا وعجز المجني عليه عن سداد مبلغ مالي له.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، وانتقلت فرق مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، حيث نجحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

محكمة جنايات جنوب الجيزة مدرس اللغة الإنجليزية إعدام منشأة القناطر مفتي الديار المصرية

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