الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كشف تفاصيل جديدة حول النسخ «المقلدة» من «أبو الهول» في الصين

ابو الهول
ابو الهول

كشف موقع "ذا ترافيل" الكندي، تفاصيل حول تمثال أبو الهول، المعلم الأشهر على مستوى العالم بجانب الأهرامات، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أضخم وأبرز التماثيل في العالم، فقد يصل طوله حتى 73.5 متر، أما عرضه فيبلغ 19.3 متر، في حين يبلغ طول الأرجل الأمامية حول 15 متراً، ويصل ارتفاع أبو الهول من سطح الأرض حتى قمة رأسه ما يقارب 20 متراً.
ولفت الموقع في تقرير، إلى أن تمثال أبو الهول لا يزال يبهر العالم عند رؤيته لتصميمه المميز والفريد من نوعه، حيث إنه مصمم بجسم أسد ورأس إنسان منحوت، وهو مايجذب السياح حول العالم لزيارته والتقاط الصور بجواره، لافتًا إلى أنه الوجهة السياحية المهمة منذ العصر الروماني، وعلى مدى آلاف السنون يظل أبو الهول شامخاً.

مصدر الهام في العالم

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«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة


ويعد تمثال أبو الهول مصدر الهام في العديد من دول العالم، فبنت الصين نسخة طبق الأصل منه، بالإضافة إلى العديد من بناء نسخ أخرى للعديد من المعالم الشهيرة الأخرى في بكين، حيث يعتبر أبو الهول من أبرز المعالم الأثرية الأكثر شهرة من سلسلة كبيرة من النسخ المقلدة في الصين. 
وفي عام 2016، ظهرت نسخة طبق الأصل ضخمة لأبي الهول في شمال غرب الصين، والتي تعتبر واحدة من عدة نسخ لأبي الهول في الصين، كما تم العثور على تمثال أبو الهول العظيم هذا المقلد في حديقة لانتشو سيلك رود الثقافية للآثار، والتي تضم أيضًا عددًا من النسخ المتماثلة الأخرى. 
وتشمل النسخ في الصين مجموعة من المعالم الشهيرة على مستوى العالم، وفي بعض الأحيان، مدن بأكملها في حين أن العديد من البلدان محيرة أو مسلية بالنسخ المقلدة التي ظهرت في الصين، إلّا أنه أثار ذلك حفيظة المصريين.
وأضاف أنه تم تفكيك نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول بعد شكوى من مصر بعدما تم الإبلاغ عن النسخة التي تم صنعها فقط لأغراض التصوير، وتم هدمها في عام  2016 ولكن في عام 2018 ، تمت إعادة ربط رأس أبو الهول، مما أدى إلى سلسلة أخرى من الشكاوى، واعتبارها سرقة حقوق ملكية فكرية.

نسخ مقلدة لتمثال أبو الهول في الصين

وأشار إلى بناء نسخة طبق الأصل أخرى لأبو الهول في تشوتشو بمقاطعة آنهوي وتم إضفاء الحيوية عليها بالطلاء مثل الشكل الذي قد يبدو عليه أبو الهول في الأصل قبل أن يتعرض للعوامل الجوية والتآكل. 
وفي عام 2013، كان هناك نسخة ثلجية عملاقة من تمثال أبو الهول لمدينة هاربين شمال الصين، ظهرت في معرض هاربين صن آيلاند الدولي الخامس والعشرين لفن منحوتات الثلج في الصين، اعتبارًا من عام 2023، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه النسخ المقلدة لا تزال قائمة أو إذا تم بناء غيرها.

ابو الهول تمثال الأهرامات النسخ المقلدة الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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