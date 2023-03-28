سقوط تاجرين يروجان للمخدرات عبر «تليجرام» بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى بالجيزة.

أكدت التحريات قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" يقيمان بمحافظة الجيزة، بترويج وبيع الأدوية المخدرة "مدرجة جدول ثالث" عبر أحد تطبيق "تليجرام" واستخدام سيارة فى نقل وترويج تلك الأدوية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات" – مبلغ مالي – سيارة، 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.