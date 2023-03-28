الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب أسوان.. وحدوث تابعين خلال ساعات

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل ـ تعبيرية

سجلت محطات شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، تلاها تابعان.

وسجلت أسوان الهزات الأرضية الثلاث من بين 5 هزات شهدتها مصر حتى العاشرة صباح اليوم، حيث وقعت هزتان أرضيتان أيضًا في البحر الأحمر، إحداهما بقوة 1.29 درجة، والثانية بقوة 1.02 درجة.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى في أسوان، في حوالي الساعة الثالثة و47 دقيقة، بقوة 3.24 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 3.51 كيلومتر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الرابعة و47 دقيقة، بقوة 2.74 درجة، وعمق 3.50 كيلومتر.

أما الهزة الأرضية الثالثة في أسوان، فوقعت في الساعة العاشرة صباحًا، بقوة 1.77 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 13.11 كيلومتر.

الهزات الأرضية الهزة الأرضية الزلازل أسوان القومي للبحوث الفلكية

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بعد الفاصل

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