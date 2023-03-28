تصفيات أمم إفريقيا.. تونس تصطدم بليبيا وموريتانيا في مهمة صعبة أمام الكونغو

تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستشهد مواجهات حاسمة للعديد من المنتخبات في القارة السمراء.

ويحل منتخب تونس، ضيفًا على نظيره الليبي، بملعب (شهداء بنينة) في بنغازي، في إطار منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات.

ويحتل منتخب «نسور قرطاج»، صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيا، المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب التونسي، في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل ضمان تأهله رسميًا للنهائيات، في حين سيحاول منتخب «فرسان المتوسط» تحقيق الانتصار، من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على التأهل.

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة، والتي أقيمت بملعب (حمادي العقربي) في رادس، قد انتهت بفوز منتخب تونس، بثلاثية نظيفة.

وعلى جانب آخر، يحل منتخب غينيا الإستوائية، ضيفًا على بوتسوانا، بملعب (فرانسيس تاون).

وتحتل غينيا الإستوائية، المركز الثالث في المجموعة، برصيد 6 نقاط، بينما تحتل بوتسوانا، ذيل الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

ويتطمح غينيا الإستوائية، لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات.

وفي المجموعة التاسعة، يستضيف منتخب موريتانيا، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب (ملعب شيخا ولد بيديا)، بالعاصمة نواكشوط.

ويحتل المنتخب الموريتاني، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكونغولي، المركز الرابع، برصيد 3 نقاط.

وسيدخل منتخب «المرابطون»، بشعار لا بديل عن الفوز، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات.

أما المنتخب الكونغولي، فسيطمح لخطف النقاط الثلاث، من أجل إنعاش آماله في التأهل.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بملعب مازيمبي في (لوبومباشي)، قد انتهت بفوز الكونغو الديمقراطية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المجموعة الثالثة، يحل المنتخب الكاميروني، ضيفًا على ناميبيا، بملعب (دوبسنفيل) بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

ويحتل منتخب الكاميرون، صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الناميبي، المركز الثاني، برصيد نقطتين.

وسيسعى منتخب «الأسود الغير مروضة» لتحقيق الفوز، من أجل حسم تأهله إلى كأس أمم إفريقيا، دون انتظار مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة، والتي تضم ثلاث منتخبات فقط.

وكانت مباراة الجولة الثالثة، التي أقيمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي المجموعة الثانية عشرة، يحل المنتخب السنغالي، ضيفًا على موزمبيق، بلمعب (ستاديو دو زامبيتو).

ويحتل منتخب السنغال، صدارة المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما تحتل موزمبيق، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط.

ويطمح منتخب «أسود التيرانجا» (حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس الأمم)، في تحقيق الفوز الرابع له في المجموعة، من أجل ضمان العبور رسميًا للنهائيات.

كما يستضيف منتخب راوندا، نظيره البنيني، على ملعب (هوي) بمدينة بوتاري، في مواجهة هامة لكلا الفريقين.

وتحتل رواندا، المركز الثالث، برصيد نقطتين، بينما تقبع بنين، في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، يحل منتخب جنوب إفريقيا، ضيفًا على ليبيريا، بملعب (صامويل كانيون دوي) في العاصمة مونروفيا.

وتحتل ليبيريا، المركز الثاني، برصيد نقطة واحدة، متفوقة على جنوب إفريقيا، التي تأتي في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

ويطمح كلا الفريقين، لحصد الفوز من أجل إنعاش حظوظهما في التأهل عن تلك المجموعة التي تضم ثلاث منتخبات فقط.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في جوهانسبرج، قد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما.

وفي المجموعة التاسعة، يحل منتخب مالي، ضيفًا على جامبيا، بملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

ويخوض منتخب جامبيا، مباراة الجولة الرابعة، خارج أرضه، لعدم وجود ملعب معتمد لديه.

ويطمح «نسور مالي» لحصد الفوز من أجل حسم بطاقة العبور إلى النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا، بينما ستتمسك جامبيا، بفرصة اقتناص النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على فرصها في التأهل للنهائيات.

وكانت مالي، قد حققت الفوز في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت في باماكو، بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الثانية، تلتقى بوركينا فاسو، مضيفتها توجو، على ستاد دي كيجي، بالعاصمة لومي.

ويحتل المنتخب البوركيني، صدارة المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما تقبع توجو، في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة.

ويطمح منتخب «الخيول» لحصد الفوز من أجل حسم التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

كما يحل منتخب الرأس الأخضر، في ضيافة إي سواتيني، في المباراة التي تحضتنها جنوب إفريقيا.

وتحتل الرأس الأخضر، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، بينما تحتل إي سواتيني، المركز الثاني، برصيد نقطتين.

وفي المجموعة السادسة، يستقبل المنتخب التنزاني، ضيفه الأوغندي، على ملعب (بنجامين ماكابا) في دار السلام.

وتحتل تنزانيا، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، بينما تحتل أوغندا، في المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة.

ويحاول المنتخب التنزاني، استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد الفوز والاقتراب من حسم بطاقة التأهل للنهائيات.