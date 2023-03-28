الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة شخصين زورا الشهادات الطبية بالجيزة للجنايات

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بتزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء فى تخصصات مختلفة وترويجها على عملائهما.

أكدت التحريات قيام مسجل خطر بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء فى تخصصات مختلفة ومهرها بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها فى شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، هاتف محمول.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بأن القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة بحوزته هو صاحب مطبعة كائنة بالجيزة "له معلومات جنائية".

وباستهدافه أمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وعُثر بحوزته على 200 دفتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بنماذج الأختام الطبية والمستندات المضبوطة وبرامج تعديل الصور "فوتوشوب"- 2 هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بالجيزة الشهادات الطبية تزوير الأطباء مسجل خطر روشتة طبية معتمدة

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