«الدعم الغذائي» حياة كريمة تساند أهالينا البسطاء في قرى برج العرب

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دعمها لأهالينا البسطاء طوال شهر رمضان الكريم فى كل ربوع المحروسة".

ففي قرى برج العرب بالإسكندرية، توفر المبادرة الرئاسية معونات غذائية تكفي طوال الشهر الفضيل من شنط رمضان متنوعة السلع التموينية والغذائية.

مكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية تتكون من ٢ كيلو رز، ٢ كيلو سكر، ٤ أكياس مكرونة زنة ( ٤٠٠ جرام )، كيس فول ( ٥٠٠ جرام )، كيس لوبيا ( ٥٠٠ جرام )، ٧٥٠ مل زيت، ١٠٠ جرام شاي.

وقال خالد محمود، أحد مستفيدي حياة كريمة ببرج العرب، للدستور إن الشنط تتكون من السلع التموينية والغذائية التي تكفي أسرة خلال الشهر الكريم، فالمبادرة الرئاسية لن تنسانا بالمساعدات قبل حلول شهر رمضان.

وتابع كريم طلعت، أحد المستفيدين،: المبادرة الرئاسية تهتم بتنفيذ المشروعات المتعلقة بتطوير الينية التحتية، فالاهتمام بالطعام لايقل أهمية، فهناك دائما اهتمام بتوزيع الوجبات والشنط التموينية الخيرية على المستحقين من قرى برج العرب.

وأشارت زينب صابر، إحدى مستفيدات حياة كريمة، إلى أن هناك اهتمام دائم بكافة احتياجات المواطن البسيط في القرى، فمن الاولويات الدعم الغذائي ليس فقط في رمضان لكن تكثف الجهود خلال الشهر الكريم، وهذا ماشاهدنا توزيعه بشنط الخير.



وواصلت سامية إسماعيل،: طلباتنا دائما محل استجابة، فهناك تواصل دائم بيننا وبين فرق العمل المتطوعين في المبادرة الرئاسية لمعرفة احتياجاتنا وتطبيقها في وقت قريب، معلقة: "حياة كريمة غيرت حياتنا من العدم للاستقرار.