الثلاثاء 28 مارس 2023
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«عبد الغفار»: مبادرة «صحة الرئة» تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن مبادرة «صحة الرئة» معلقا بأنها ليست جديدة ولكنها حديثة باعتبار إطلاقها بالتزامن مع مؤتمر المناخ «COP27».

وقال خلال لقائه اليوم على القناة الأولى الفضائية المصرية، أن أول فحص طبي تم على المترددين وزوار مصر في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ «COP27» والهدف من وحدات الفحص الناقلة والثابتة هو عمل مسح لوظائف التنفس خاصة لمن يعاني من مؤشرات أو مسببات يمكن أن تؤثر على صحة الرئة.

وتابع أن «صحة الرئة» هي واحدة من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من خلال منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية على رأسها التدخين، منوها أن ذلك يتم من خلال الكشف المبكر لمن لديهم مسببات أو مؤشرات ترشد لإمكانيتها بإصابة الشخص بأمراض الرئة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على الكشف والفحص المبكر لاكتشاف أمراض الرئة ومعالجتها بشكل أسرع، وذلك لأن الإصابة بالانسداد الرئوي من الأمراض المؤلمة للغاية التي يؤدي في النهاية إلى فشل تنفسي ويترتب عليه وفاة.

وأختتم إلى أن هدف مبادرة «صحة الرئة» هو واحد من أهم أهداف المبادرات الرئاسية في النهاية والتي تستهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن من صحة وسلامة الجسد حتى يتمتع بقدرته في التحرك والعمل، معلقا «من بات أمان في بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه تلك هي سعادة الحياة».

مبادرة صحة الرئة الصحة حياة كريمه وزارة الصحة شرم الشيخ الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

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