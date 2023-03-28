«الإحصاء» يرصد زيادة أسعار السلع الغذائية خلال عام

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التغير في متوسطات أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية على مدار شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأظهر تقرير الإحصاء ارتفاع متوسط سعر بيع كيلو أرز بلدى سايب لـ20.90 جنيه فى شهر فبراير 2022 مقابل 18.12 جنيه فى شهر يناير 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 9.76 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 114.2%.

وأشار إلى أن متوسط سعر بيع كيلو سكر حر معبأ الحجم بلغ 21.46 جنيه فى شهر فبراير 2022 مقابل 19.97 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5% بينما كان متوسط سعر البيع 12.09 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 77.5%.

كما أشار إلى أن متوسط سعر بيع كيلو بصل بلغ 10.48 جنيه فى شهر فبراير 2023 مقابل 8.58 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.2% بينما كان متوسط سعر البيع 4.74 فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 121.1%.

وسجل متوسط سعر بيع كيلو دجاج مزارع 83.60 جنيه فى شهر فبراير 2023 مقابل 60.33 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 38.6% بينما كان متوسط سعر البيع 34.60 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 141.6%.

ارتفع متوسط سعر بيع بيض مزارع متوسط الحجم 3.78 جنيه فى شهر فبراير 2023 مقابل 3.02 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2% بينما كان سعر البيع 1.90 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة 99%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع 800 جم زيت عباد الشمس 60.24 جنيه فى شهر فبراير 2023 مقابل 55.70 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 8.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 31.44 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6%.