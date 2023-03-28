جهاز العبور يشن حملات تموينية على المجازر والمنشآت الصناعية

كلف المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بالقليوبية، بضرورة تشكيل الحملات الأمنية اللازمة وخاصة التموينية لمتاعبة توافر السلع الغذائية حرصا من الجهاز على سلامة المواطنين.

وأوضح الشريف، أنه جرى تشكيل حملة مكبرة تحت إشراف إدارات شئون البيئة والتنمية والأمن بالجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والإدارة البيطرية بالخانكة ومكتب تموين الخانكة بمعاونة شرطة المرافق.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور أن الحملة شملت على التفتيش على بعض المنشآت الصناعيه والتجاريه والمجازر وتبين وجود بعض المخالفات البيئية والصحية التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتحرير المحاضر اللازمة وتحويلها إلى النيابة العامة.

وأكد استمرار الحملات وتكثيف عمليات التفتيش ومراجعة التراخيص والسجلات البيئية للمنشآت وحفظ المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وضبط وإعدام كميات كبيرهة من اللحوم والمصنعات الغذائية غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستخدام.