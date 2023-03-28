مشاجرة بالأسلحة النارية في أخميم.. وإصابة طبيب

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بشارع الصالحين دائرة مركز شرطة أخميم شرقي سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار.

اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغاً من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج بين طرفين، ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات بوجود مشاجرة ومصابين بشارع الصالحين ببندر أخميم دائرة مركز أخميم حيث تبين أن طرفيها كل من "طرف أول" محمد ع ص 36 سنة طبيب ويقيم دائرة قسم جرجا مصاباً "بطلق ناري بالفخذ الأيسر"، ومحمد ع أ 30 سنة عامل بالعيادة الخاصة بالأول، ويقيم بناحية دائرة قسم جرجا مصاباً "بجرح طعني بالصدر" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين "طرف ثان" علاء ع غ ع، 31 سنة موظف، ونجلاء ع غ ع 37 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وبحوزة الثانية من الطرف الثاني سلاح أبيض سكين أفاد الطرف الأول باتهام الطرف الثاني بالاعتداء عليهما بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما أدى لإصابتهما بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.