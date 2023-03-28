بالتزامن مع سيامته الكهنوتية.. أبرز المعلومات عن الأنبا باسيليوس فوزي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا باسيليوس فوزي مطران كرسي المنيا، للأقباط الكاثوليك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا باسيليوس فوزي

- من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهناً في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا .

وعين راعياً لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعياً لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.

- انتخابه مطراناً لايبارشية سوهاج

ومنذ عام 1989 عين راعياً لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديراً لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطراناً لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير.

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019 وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.

واختار شعار أسقفيته (نعلن الحق بالمحبة) .واعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 3 نوفمبر 2020 انتخاب نيافة الانبا باسيليوس فوزي مطران ايبارشية سوهاج مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للمنيا وتم تجليس نيافة الأنبا باسيليوس في 13 نوفمبر 2020 بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا .