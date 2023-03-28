الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خلال تواجده بدير الأنبا بيشوي.. البابا يلتقي عددا من أساقفة الكنيسة

البابا والأنبا جوزيف
البابا والأنبا جوزيف

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، عددًا من اللقاءات خلال تواجده  بمقره البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بالتزامن مع خلوة الصوم الكبير 2023.

- البابا يبحث مع الأسقف العام بإفريقيا ملفات العمل الرعوي
 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا، حيث ناقش معه عددًا من الأمور المتعلقة بالعمل الرعوي في البلاد التي يخدمها نيافته.

قد تكون صورة ‏شخصين‏
البابا والأنبا أغابيوس

- البابا يستقبل الأنبا أغابيوس
 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالدير.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٦‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

- البابا يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر "زووم"
 

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، من خلال تطبيق "زووم"،  الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.
وألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها في مزمور (42) "كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسي إلَيكَ يا الله."، ثم أجاب على أسئلتهم.
واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التي يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏منظر داخلي‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Recording 1‎‏'‏‏

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

 

اسة البابا تواضروس الثاني الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا الأنبا چوزي البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان

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