«حماة الوطن» يشيد باستجابة الرئيس بدراسة عودة الإشراف القضائى على الانتخابات

ثمن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترح الحوار الوطني بشان ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بعودة الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وأكد الحزب، في بيان له، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، خطوة في منتهى الأهمية، وتؤكد جدية الحوار الوطني، وسعي الدولة نحو الاستجابة لكافة الرؤى السياسية المختلفة.

وأشار إلى أن التفاعل السريع من جانب القيادة السياسية والتوجيه بدراسة المقترح يؤكد أننا سنكون أمام نتائج إيجابية في ملفات الحوار الوطني، لاسيما وأن كافة القوى السياسية تتطلع لطرح مزيد من الملفات للنقاش والحوار بما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وقال الحزب إن عودة الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات والاستفتاءات يضمن النزاهة والشفافية ويحقق تطلعات القوى السياسية المختلفة في إجراء أي استحقاق في مناخ ديمقراطي حقيقي.

واختتم الحزب: وأمام الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجدد الدعوة لكافة القوى السياسية والأحزاب المختلفة، بتقديم مقترحاتها في كافة الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني على أن يكون هدفنا جميعا إعلاء المصلحة العليا للوطن.