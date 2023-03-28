الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1198 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تمّ تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة، تمكنت من التقاط 1198 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 1198 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و395 مخالفة السير بدون تراخيص (قيادة وتسيير) و42 دراجة نارية مخالفة و35 مخالفة موقف عشوائي و83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة العامة للمرور إجراءات القانونية أسفرت الإجراءات القانونية

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بعد الفاصل

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