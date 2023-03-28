الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذا ميرور: مصر من أفضل الوجهات السياحية للعطلات كقيمة مقابل السعر للبريطانيين

أبو سمبل
أبو سمبل

رشحت صحيفة ذا ميرور البريطانية، مصر من بين أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات من حيث القيمة مقابل السعر للبريطانيين، ووضعت  مصر ضمن أفضل قيمة للعطلات للبريطانيين بما في ذلك جنوب إفريقيا وتركيا والبرتغال ومصر واليابان.

كما رشح موقع "Time Out" الدولي المعني بالسفر والسياحة مصر، كواحدة من أرخص الوجهات السياحية لقضاء العطلات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال التقرير إن البحر الأبيض المتوسط ​​هو مكان شاسع، ويمتد من جبل طارق وإسبانيا إلى اليونان وتركيا ومصر وتونس، وهناك 22 دولة (وثلاث قارات) لديها خط ساحلي واحد على الأقل على البحر المتوسط، إلا أنها ليست كلها باهظة الثمن، بعضها، في الواقع، ميسور التكلفة إلى حد ما وهذا ما أظهرته الدراسة.

- بورسعيد على رأس قائمة المدن الأرخص كوجهة سياحية

وقال التقرير إن مدينة بورسعيد تأتي على رأس القائمة، ووصفتها بأنها مدينة تقع في شمال شرق مصر، في الطرف الشمالي لقناة السويس، كان من الواضح أن بورسعيد كانت أرخص غذاء في الدراسة.

وكان تقرير أمريكي رشح مصر أيضا من بين قائمة أعدها بأفضل 37 وجهة سياحية للسفر في عام 2023، حيث وصف موقع "هاوس بيوتيفيل" الأمريكي، مصر بأنها وجهة استكشافية رائعة مليئة بأماكن المغامرة مثل الأهرامات ونهر النيل والمتحف المصري الكبير.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير، إلى أن مصر وجهة "مغامرة ومثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في 2023، داعيًا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.

وأشار الموقع إلى أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، مؤكدًا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، ونصح بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه قريبًا.

أفضل الوجهات السياحية البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط ​​ البحر المتوسط البحر الأبيض السياحة مصر

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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