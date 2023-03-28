الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يثمن استجابة الرئيس السيسى بالسماح بالإشراف القضائى على الانتخابات

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

 

وقال مطر، إن توجيه الرئيس للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية، هي خطوة على الطريق الصحيح نحو مجريات الحوار الوطني، موجهًا الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية والقوى السياسية.

 

وأكد  مطر،  أن الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.

 

وأعلن الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشاد بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني، مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه سيادة الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

استجابة الرئيس الأحزاب المصرية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب تيسير مطر امناء الحوار الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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