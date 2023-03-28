الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصفات سريعة للسحور فى اليوم السادس من رمضان

السحور
السحور

يعتمد آلاف من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك على معرفة وصفات سريعة للسحور اليوم السادس 28-3-2023 من رمضان، لتناول أطعمة خفيفة في وجبة السحور، من أجل تجنب حدوث أي مشكلات بالهضم.

 

وصفات سريعة للسحور اليوم السادس 28-3-2023 من رمضان

 

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة وصفات سريعة للسحور اليوم السادس 28-3-2023 من رمضان بهذا التقرير.

 

من الأطعمة التي يتاح تناولها في السحور ما يلي:

  • البيض.
    الفول.
    الزبادي.
    الجبن.
    الفواكة التي قد تمنع العطش مثل الموز.
    التمر.
    الخضروات الورقية مثل الخس.

 

ويتاح أن تضع على سفرتك في سحور سادس أيام رمضان أطباق (البيض بالمشروم – والجبن بالسبانج – وفول مدمس بالطماطم – وعيش محمص – وزبادي – و3 تمرات ).

 

طريقة عمل الفول بالصلصة 

المكونات: 

  1. تحضير كوب يكون من الفول المدمس.
  2. تحضير ملعقة زبدة.
  3. تحضير ملعقة زيت.
  4. تحضير البهارات والتوابل مثل "ملح، فلفل أسود، كمون".
  5. تحضير 2 حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة.
  6. تحضير حبة بصل.
  7. تحضير 3 فصوص ثوم مفروم ناعم.
  8. تحضير 2حبة فلفل ألوان "يمكن استبداله بفلفل حار حسب الرغبة".
  9. تحضير فنجان ماء ساخن.

 

طريقة عمل الفول بالصلصة  

يجب التسخين الزيت جيداً ثم سيشوح فيه البصل ويقلب جيداً، ثم قم بإضافة الثوم ويقلب جيداً لكي يصبح لونه ذهبيا، مع الإضافة لمكعبات الطماطم لمزيج البصل والثوم، وأيضا مع التقليب على النار لمدة حوالي 5 دقائق.

 

وبعد أن يبرد الفول، يتاح أن يوضع في الخلاط الكهربائى وأيضا تشغيله لكي يصبح كريمي الملمس، ثم قم بإضافة الفول للمزيج السابق ثم قم بإضافة فنجان الماء وتقلب جيداً.

 

يجب إضافة الملح وإضافة الفلفل الأسود والكمون للفول مع الاستمرار بالتقليب، و إضافة قطعة صغيرة من الزبد على الفول المقدم ويقدم ساخناً مع طبق سلطة زبادي ويكون جاهز على التناول خلال وجبة السحور.
 

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فطار يوم 6 رمضان 2023

ويتاح  سادس يوم في شهر رمضان بعمل صنف خضار، مثل:
البسله أو الفاصوليا  بجانب الفراخ  وطبق أرز، أما حلو رمضان قطايف، و السحور عبارة عن بطاطس مسلوقه بالزبدة والزعتر مع البيض المسلوق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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