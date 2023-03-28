الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حضرة العمدة» يسلط الضوء على حملات طرق الأبواب لقومى المرأة لمناهضة الختان

مسلسل حضرة العمدة
مسلسل حضرة العمدة

نشر المجلس القومي للمرأة جزء من حوار بالحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي سلطت الضوء على حملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعي ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الأثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدت المجلس اللاتي ظهرن في الحلقة وهن يجبن القرية للتوعية، بالإضافة إلى مساعدة سيدات القرية في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن.

وجاء في نص الحوار: «أول ما عرفنا أن أنتي عمدتنا.. متتصوريش فرحنا إزاي.. رفعنا راسنا لفوق وقولنا أخيرًا حد مننا يفهمنا ويقدر دورنا كرائدات في القرية.. جمعنا بعضنا وقولنا نيجي نسلم ونهني وكمان فرصة نقولك على برامجنا المجلس القومي للمرأة عشان نقدر نخدم أكبر شريحة من ستات القرية، وإدينا بنمد إيدينا ليكي ومعاكي أهو»، "ده كلام "راوية" رائدة من رائدات المجلس لترد صفية قائلة «وأنا معاكو».

ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذي تتعرضن له الفتيات ومن الممكن أن يتسبب لهن في الوفاة.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبي، ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وإخراج عادل لبيب، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة فنون مصر.

ويهيب المجلس الإبلاغ عن حالات ختان الإناث من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.

ابراهيم عيسى استخراج بطاقات الرقم القومي المجلس القومي للمرأة المتحدة للخدمات الإعلامية تجريم ختان الإناث

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بعد الفاصل

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