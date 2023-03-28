أحمد موسى على إصدار مصر تأشيرة «متعددة الزيارات»: أول خطوة على الطريق الصحيح

علّق الإعلامي أحمد موسى على إصدار مصر تأشيرة "متعددة الزيارات"، قائلاً: "إننا نشهد تنافسًا في مجال السياحة، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء ووزير الطيران ووزير السياحة لأجل ما حدث اليوم".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أن ما حدث اليوم هو تحول في غاية الأهمية من الدولة المصرية لجذب السياحة، كان يوجد دول تعاني لأجل الحصول على تأشيرة للدخول إلى مصر، وبالتالي كانوا يقتصرون الطريق على أنفسهم ويذهبون إلى دول تعطيهم التأشيرات في المطار، كما أنه كان يوجد مواطنين دول عربية يجدون صعوبة في المجيء إلى مصر، مثل المغرب والجزائر وتونس.

وأوضح، أن الوضع اختلف اليوم، حيث أننا نريد تنشيط السياحة، وبالتالي فإنه تم اتخاذ أول خطوة حقيقية لجذب السياحة بما فيها السياحة التركية، معقباً: "إللي كان عايز يجي من تركيا يروح السفارة المصرية عشان يأخذ تأشيرة، لكن أصبح ذلك غير موجود في العالم، حيث أصبح يمكن الحصول على التأشيرة من خلال التليفون، ويتم أخذ التأشيرة في المطار، كل العالم أصبح هكذا اليوم".

وتابع: "مصر عملت التأشيرة متعددة الزيارات لأول مرة، مثل أمريكا ولندن".