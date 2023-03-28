الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

كريم السقا: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات أول ثمار الحوار الوطنى

كريم السقا
كريم السقا

ثمّن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا إن استجابة الرئيس الفورية بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح مجلس الأمناء بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وآلياته التنفيذية هي أول ثمار الحوار الوطني ما قبل بدئه.

وأضاف السقا، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أنه "لا عزاء لكل من يحاول شيطنة المشهد"، مثمنا مشاركة القوي السياسية حول وضع الأولويات للمرحلة الراهنة، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للخروج بمخرجات جادة من الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.

وأضاف: “إنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.

الأجهزة المعنية الهيئات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي امناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني

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بعد الفاصل

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