«الحوار الوطنى» يشيد باستجابة الرئيس السيسى لقرار الإشراف القضائى على الانتخابات

توجّه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الأخير، والمتعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، عن متابعته مجريات الحوار، وإشادة سيادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني، مُثمّناً ما تمت مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجه سيادة الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.