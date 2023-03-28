أحمد موسى: إسرائيل تشتعل ونتنياهو خايف من السجن (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على مظاهرات إسرائيل، قائلًا: "إن إسرائيل بقالها كام يوم في حالة انهيار، وحالة فوضى، والكيان الصهيوني الإسرائيلي ينهار".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن نتنياهو تعرض لهزيمة، لافتًا إلى أن الشارع في إسرائيل هزم نتنياهو، معقبًا: «نتنياهو كان راكب دماغه، وقالك أنا عملت إجراءات وبعمل تعديلات، نزل حوالي 200 ألف، وإسرائيل تشتعل، ولعة ونار في كل حتة في الأراضي المحتلة».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن دولة الاحتلال مغتصبة لأراضي فلسطين، لافتًا إلى أن ما نراه من مظاهرات يحدث في دولة ترتكب من الجرائم ما ترتكبه على مدار الساعة، ولا تجد من يحاسبها، معقبًا: «فيه العدل وفيه رب كريم والمولى سبحانه وتعالى رب العباد الذي يرى ما يجري».

وأشار إلى أنه في هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان المبارك يتعرض الكيان الصهيوني إلى انهيار كبير، وهناك انقسامات داخلية ما بين اليمين المتطرف، وبين اليسار ومع المستوطنين، كلهم مجرمين يدمرون في بعض، المظاهرات بمئات الآلاف في الشوارع.

نتنياهو لما لقى البلد داخلة على حرب، قرر أن يجمد العمل بالتعديلات التي كان يريدها، لافتًا إلى أن نتنياهو كان يحمي نفسه من السجن.