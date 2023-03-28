الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«الجيل»: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات تؤكد حرصه على إنجاح أهداف الحوار الوطنى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطلب مجلس أمناء الحوار بإدخال تعديل تشريعي يسمح بمد الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على كل مراحل العملية وتوجيهه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسته ودراسة آليات تنفيذه وضع النقاط على الحروف، تؤكد حرص الرئيس على إنجاح الحوار الوطنى.

وأضاف الشهابي: “كما تعكس الاستجابة متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشة مجلس الأمناء، وتؤكد أن كل ما سينتهي إليه الحوار من توصيات تنفيذية أو تشريعية سوف تأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ”.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الدولة وحواراتها الوطنية مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يتابع فيها رئيس الدولة المناقشات التمهيدية للحوار ويتدخل لتعزيز مناخ الثقة بين المتحاورين وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال موقعه كرئيس للدولة الذى ترجمه السيسي فى صورة توجيهه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعديل التشريعي المقترح من مجلس الأمناء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.

وأضاف: “إنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.

الهيئة الوطنية للانتخابات الحوار الوطنى الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر أمناء الحوار

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