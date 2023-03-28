«يبتغون الفضل والرضوان».. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

انتظم جموع المصلين بالجامع الأزهر، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، حيث أدوا صلاتي العشاء والتراويح.

ونقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأمَّ المصلين الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عمرو فاروق سعودي، والشيخ أحمد سعد العجمي، وأقيمت صلاة العشاء من سورة النساء برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي النساء والمائدة برواية قالون عن نافع المدني، ورواية ابن كثير المكي.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مائة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشرة الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

IMG-20230327-WA0032

IMG-20230327-WA0031

IMG-20230327-WA0030