الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمزة يوسف أول مسلم يفوز برئاسة حكومة إسكتلندا

حمزة يوسف
حمزة يوسف

فاز حمزة يوسف بمنصب زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي؛ ليتولى رئاسة الحكومة بعد منافسات قوية مع المرشحين في الحزب خلفًا لنيكولا ستورجون التي كانت تدعو لانفصال إسكتلندا عن بريطانيا.

وانتخب الحزب الوطني الإسكتلندي وزير الصحة حمزة يوسف زعيمًا جديدًا له، بعد تفوقه على وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابقة آش ريجان، في اقتراع داخل الحزب، بحسب وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية سيكون حمزة يوسف أصغر وزير أول في إسكتلندا (37 عامًا)، وأول شخص من الأقليات يتولى هذا المنصب. 

من هو حمزة يوسف؟ 

  • حمزة يوسف البالغ من العمر 37 عامًا والمقرب من ستورجن.
  • يرث حمزة مهمة حساسة متمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال عن المملكة المتحدة. 
  • كان حمزة وزيرًا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبًا سياسيًا كبيرًا في بريطانيا.
  • تقدّم حمزة يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس وآش ريجان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية.
  • وفي أول رد فعل أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "يتطلّع للعمل" مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد حمزة يوسف.
  • وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الإسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعدّ أكثر من 72 ألف عضو.
  • قال يوسف في خطاب النصر: "سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال إسكتلندا"، مؤكّدًا أن الشعب الإسكتلندي بحاجة للاستقلال اعتبارًا من الآن، أكثر من أي وقت مضى.
  • الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، قال إن ريشي سوناك "يتطلّع للعمل" مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد لكنه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
  • وقال الناطق للصحفيين إن الإسكتلنديين وكل البريطانيين يريدون من السياسيين أن "يركزوا على القضايا التي تهمهم أكثر من أي شي آخر".
حمزة يوسف مسلم اسكتلندا كيت فوربس المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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