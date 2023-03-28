حمزة يوسف أول مسلم يفوز برئاسة حكومة إسكتلندا

فاز حمزة يوسف بمنصب زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي؛ ليتولى رئاسة الحكومة بعد منافسات قوية مع المرشحين في الحزب خلفًا لنيكولا ستورجون التي كانت تدعو لانفصال إسكتلندا عن بريطانيا.

وانتخب الحزب الوطني الإسكتلندي وزير الصحة حمزة يوسف زعيمًا جديدًا له، بعد تفوقه على وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابقة آش ريجان، في اقتراع داخل الحزب، بحسب وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية سيكون حمزة يوسف أصغر وزير أول في إسكتلندا (37 عامًا)، وأول شخص من الأقليات يتولى هذا المنصب.

من هو حمزة يوسف؟