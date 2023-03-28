الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هدوء يسبق العاصفة.. باحث سياسى يفجر مفاجأة بشأن قرار نتنياهو الأخير

نتنياهو
نتنياهو

علق الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، على قرار نتنياهو الأخير فيما يتعلق بإرجاء التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، قائلاً: "إن رد فعل الإدارة الأمريكية في موقف مثل هذا متوقع، حيث إنهم مرتاحون تمامًا إلى أن الكد في إسرائيل قد قل وخف بعض الشيء". 

وأضاف توفيق حميد، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يوجد حاليًا مشاكل في العالم تواجههم، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن مطلوبًا حاليًا في هذا التوقيت، كما أكد أنه يعتبر رد فعل سياسي دبلوماسي بديهي على تهدئة الأوضاع، معقبًا: "هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ أم أنها تهدئة حقيقية لقضية أخرى". 

وأوضح أن ترحيل بعض المشاكل هو أحد التكتيكات، حيث إنهم لا ينتظرون أن الموضوع يتم حله بصورة مطلقة بهذه السهولة، ويتم الحديث عن اتجاهين متعارضين تمامًا، وليسوا في نفس الاتجاه وبسرعات مختلفة.

وأشار إلى أن تصرف نتنياهو اليوم، كان جزءًا من رد فعل سياسي زكي بأنه بهدوء من غضب الشارع لحظة لحين التخطيط بهدوء لتحريك الأمور في هذا الاتجاه.

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بعد الفاصل

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