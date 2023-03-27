الحلقة 5 من «حضرة العمدة».. روبي تبحث مع شادى مقار وراء جريمة «قتيل النخلة»

تتصاعد الأحداث الخاصة بمسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والذى ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضانى الحالي، بشكل كبير وملفت للنظر، حيث شهدت الحلقة الخامسة مساء اليوم الإثنين العديد من المفارقات والأحداث المشوقة.

ومازالت «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة»، تبحث وراء جريمة القتل التى شاهدتها واصطدمت بها فور توليها منصب العمودية أثناء تفقدها شوارع القرية ليلاً، وحاول وقتها مجموعة من الشباب يشغلونها ويصورون لها أن ما رأته مجرد تهيؤات.

تفاصيل قضية «قتيل النخلة»

وذهبت العمدة «صفية» روبي، إلى رئيس مباحث القرية حسام صلاح الدين، ويجسده الفنان شادى مقار، للبحث وراء الجريمة والقتيل الذى رأته، ليؤكد لها أنه معها قلبا وقالبا وانه فى انتظار تقرير الطب الشرعى، الذى سيؤكد وقت وقوع الجريمة وتفاصيلها الكاملة، كما أنه لم يوقف البحث وراء الجثة التى وجد لها آثار عند نخلة كبيرة فى أحد شوارع القرية قائلا لها : كثيرا تحدث مثل هذه الجرائم فى القرى واحيانا يقوم بها المتهم تحت تأثير مخدر ولكن قضية «قتيل النخلة» غريبة ولو سألنا أهل القرية هيقولوا محدش شاف حاجه، وده بسبب أن لم يراها أحدا وهنا أؤكد لك انى معك.. دور العمدة فى منتهى الأهمية سلطة العمدة مهمة فى حفظ أمن وسلامة أهالى القرية».

وحظيت النجمة روبي، وأبطال وصناع مسلسلها «حضرة العمدة»، على إشادة الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي من مختلف محافظات الجمهورية، بعد مرور أولى حلقات المسلسل، من خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول النجمة روبي.

أبطال حضرة العمدة

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين بجانب روبي، منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، وفاء عامر، بسمة، محمد مهران، منير مكرم، لطفى لبيب، مصطفى حشيش، عمرو صحصاح، وعلى كمالو وآخرون، من إنتاج شركة فنون مصر "ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز"، تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج عادل أديب.