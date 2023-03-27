الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية للمهندسين فى 4 دقائق (فيديو)

محور الفريق كمال
محور الفريق كمال عامر الجديد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو توثيقيًا لمحور الفريق كمال عامر الجديد بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، محققا طفرة كبيرة فى الحركة المرورية بمحافظة الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن المحور الجديد سيسهم فى القضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، فضلًا عن تقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، حيث أظهر الفيديو، تجربة عملية لسير سيارة على المحور، ابتداء من العمرانية وحتى المهندسين وجامعة الدول العربية وإمبابة، وذلك فى رحلة استغرقت 4 دقائق فقط.

ونوهت أن المشروع تضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي.

كما تضمن المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللأزمة.

يُذكر أن المحور الجديد يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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