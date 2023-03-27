الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوق الكانتو الحلقة 5.. عبد العزيز مخيون يوعد مي عز الدين ببيع «الدكان الأحمر»

سوق الكانتو
سوق الكانتو

كشفت الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ومي عز الدين وعبد العزيز مخيون مفاجآت غير متوقعة وألغاز جديدة، والذي يعرض على شاشة dmc.

الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو 

ظهرت “راوية” مي عز الدين داخل دكان “حسنين” عبد العزيز مخيون، والذي عرض عليها المساعدة وتعهد ببيع “الدكان الأحمر” لها، واصفًا والدها بانه رجل طيب، فوجهت له الشكر وتركت له عنوانها، واثناء خروجها عرض عليها “طه” أمير كرارة أن يقوم بتوصيلها وسط نظرات إعجاب متبادلة، ولكنها ترفض ذلك وتؤكد له انها اصبحت تعلم المكان جيدا.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو 

تذاع حلقات مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطلوته النجم أمير كرارة يوميا طوال الشهر الكريم على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال و صناع مسلسل سوق الكانتو 

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

سوق الكانتو الحلقة 5.. مشادة بين كرارة ومي عز الدين في اللقاء الأول

أحداث مسلسل سوق الكانتو 

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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