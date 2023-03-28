الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«آخرى رمضان ده».. بيومى فؤاد يكشف معلومات لأول مرة عن أعماله المقبلة

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد إنه وعد كثيرًا بأنه لن يقدم هذا الكم الكبير من الأعمال الفنية، لافتًا إلى أنه دائما ما يقع في المحظور، معقباً: "آخري رمضان ده، وما بعد العيد سيختلف". 

وأضاف الفنان بيومي فؤاد خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية الحياة، أن كل الناس التي قالت بأنه لأن بيومي فؤاد ظهر وسنه كبير وبالتالي يعوض ما فاته، كلامهم محترم جدًا لكنه غير حقيقي، وكل الناس التي تقول إن بيومي بيحوش وبيجمع فلوس لعياله عشان ربنا يديله طولة العمر مش هيقعد كتير، هو كلام منطقي جدًا لكنه غير حقيقي، معقبًا: "أنا رجل أحب العمل كثيرًا نسبة لأبويا رحمة الله عليه". 

وتابع: "أنا راجل بقول وأنا بصلي ربنا يكفيني شر قعدة البيت، أقعد البيت وأنا مبسوط ووسط عيالي، وبتفرج على الماتش، وأنا بتفرج على فيلم وأنا بتغدى وبتعشى وأقعد في البيت وأنام، لكن ربنا يكفينا شر قعد البيت".

وأكد أن 80% من شغل بيومي فؤاد في السنة "كسوف"، متابعاً: "أحياناً كثيرة أشارك في أعمال مكتوب لها الفشل في جميع جوانبها، وببقى عارف وربنا بينقذني عشان النية، والنية في كافة شيء، في أنني أفرح لزمايلي وأتمنى لزمايلي النجاح".

 

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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