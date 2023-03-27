محمد رمضان ينشر كواليس تصوير مشهد «علقة» جعفر العمدة لكارم فتح الله (فيديو)

تصدر مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كواليس تصوير مشهد علقة كارم فتح الله

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" أثناء كواليس تصوير مشهد علقة جعفر العمدة لكارم فتح الله والذي عرض ضمن أحداث الحلقة الرابعة التي عرضت أمس.

وتصدر مشهد علقة محمد رمضان الذي يجسد شخصية "جعفر العمدة" لشقيق زوجته إيمان العاصي دلال فتح الله الذي تعدى عليه بالضرب أمام سكان منطقة السيدة زينب بسبب تعدى شقيقها عليها وصفعها على وجهها أمام الجميع، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واحتل المركز الأول لترند الموقع وحقق الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة والمعروض حاليًا، ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري عبر قنوات دي ام سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية، في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية جعفر العمدة وهو متزوج من 4 سيدات وهن كل من النجمة زينة، والنجمة إيمان العاصي، والنجمة مي كساب، والنجمة منة فضالي ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

أغنية “أنا قادر” تواصل تصدر تريند يوتيوب

كما تواصل الأغنية الدعائية لمسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان والمعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري والتي تحمل اسم “انا قادر” تصدرها لتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

“أنا قادر” غناء أحمد سعد وأداء الشاعر هشام الجخ وتصدرت الأغنية المركز الأول لمحتوى تريند “يويتوب” وحققت الأغنية 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها: “واديني لسة بتفرج ده سرك أسود وبتهرج ودنيا مشيها أعرج وانا صابر على وشي سمر زنهار وقلب أخضر لكن صبار ومهما يطول المشوار انا قادر لا عمري طمعت في اللي معاك ووقت الشدة كنت وراك ومش قصدي اني كنت ملاك وفاتح قلبي عالمكشوف وبعشق موت ومش مكسوف كلامي دغري مش ملفوف ولا باهت انا صابر وصبري شديد ومهما بتخلف المواعيد انا بضحك عنيد وسعيد واقول هانت قابلت كتير وشوفت كتير ولا خفتش من المشاوير".