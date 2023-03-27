«واحد من الناس» يهدي بائعة 7 آلاف جنيه لمساعدتها في جهاز ابنتها

التقى الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، بسيدة تفترش الرصيف، وتبيع الفوط، لتنفق على أولادها الثلاثة بسبب مرض زوجها.

وقالت السيدة لكاميرا "واحد من الناس"، إن لديها 5 أولاد، منهم ولد مريض، والآخر مصاب في ظهره غير قادر على العمل.

وأضافت: “بنت ابني قاعدة معايا لأن أبوها مريض، وجوزي مريض، وعندي بنت بأجهزها”.

وأهدى عمرو الليثي، السيدة 7 آلاف جنيه مساهمة من البرنامج في مساعدتها في شراء جهاز ابنتها، مردفا: “ضحكتك كلها رضا”.

وقال الليثي: "ست بتجهز بنتها و بتصرف علي 3 أولاد و زوجها المريض وضحكتها كلها رضا، واللقا ميعاد، أتمنى تقبلي الـ7 آلاف عشان جهاز بنتك، هدية من برنامج واحد من الناس".