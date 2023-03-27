7 مسلسلات كارتون.. مواعيد برامج الأطفال على قناة الناس

كشفت قناة الناس عن خريطة برامجها الجديدة، حيث تنفرد بمحتوى خاص بالأطفال يسهم فى التنشئة السليمة لهم، للتعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامى، وتعزيز القيم والأخلاق والانتماء الوطنى، وبناء الجيل الجديد، معرفيّاً ودينيّاً ودنيويّاً.

وتضم الخريطة البرامجية الجديدة محتوى مخصصاً للأطفال يضم 7 برامج متنوعة بين المحتوى الدرامى الكارتونى، منها كارتون الرسوم المتحركة «ربابة المصرى»، الذى سيُذاع يومياً فى 2:25 ظهراً، والذى يقدم فكرة مبتكرة، وهى المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبى من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى من بينها حلقات «حياة كريمة، محمد صلاح، أحمد زويل»، إضافة إلى حلقة بعنوان «مصر فى القرآن»، وأخرى خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

كما تقدم قناة «الناس» برنامج نون، الذى يُعرض يومى الجمعة والسبت الساعة 2:30 ظهراً، إضافة إلى كارتون «قصص الحيوان» فى القرآن الذى سيُذاع من الأحد إلى الخميس فى 2:30 ظهراً، كما سيُذاع كارتون «نور» يومياً فى الساعة 6:15 مساءً، وبرنامج «يحيى وكنوز» الذى سيُذاع يومياً 1:15 صباحاً، وكارتون «الأزهر» الذى سيُذاع يومياً 1:45 صباحاً، كما ستعرض القناة برنامج «المحمية» يومياً الساعة 2:10 صباحاً.