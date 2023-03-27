الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الحلقة 5 من «رسالة الإمام».. «الشافعي»: عرفت المخطوطات من كتب الفلك والفراسة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

في الحلقة الخامسة من مسلسل "رسالة الإمام" يلتقي الإمام الشافعي بعبد الله بن الحكم الفقيه المالكي وكبير تجار مصر مرة أخرى الذي يجسده الفنان القدير جمال عبدالناصر ، ليرافقه إلى المسجد ليتجول بين حلقات العلم والدين. 

الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي


وأثناء تجول الإمام بين حلقات العلم يلفت انتباهه إحدى المخطوطات التاريخية ويقول:" تلك التي تسميها العرب الصعود.. يتفائلون ويتشائمون"، ثم يشير بيديه ويقول: "وتلك منازل النيرين الشمس والقمر، تلك هيئاتها وتلك طبائعها". 
وفي تعجب ودهشة تظهر على وجه عبدالله بن الحكم الفقيه المالكي، بعد معرفة الشافعي بكل تلك الأمور؛ يسأله "ومن أين أخذت كل هذا.. أقصد أنك عرفتها بالاسم والرسم؟"؛ ليرد عليه الشافعي "من الصحراء.. فعندما كنت في البادية واليمن نظرت في كتب الفلك والفراسة تذكرتها عندما رأيت الرسم".

أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي


وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

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ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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