الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يرفض مشروع أعدته روسيا والصين للتحقيق فى تفجير «السيل الشمالى»

مجلس الأمن
مجلس الأمن

رفض مجلس الأمن الدولي،  الإثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".

 

وأعلنت بعثة روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيصوت اليوم 27 مارس على مشروع قرار روسي يطالب بالتحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" الإرهابي.

 

وقالت البعثة إنه "سيجري التصويت في 27 مارس"، ويبدأ اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

 

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، عن أمله بمشاركة موسكو في تحقيق الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي"، في حال فتح هذا التحقيق.

 

ونشر الصحفي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر في فبراير مقالًا استقصائيًا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

روسيا الصين مجلس الأمن على مشروع قرار ​ ​السيل الشمالي​

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