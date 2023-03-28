فايز فرحات يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» ما يدور فى رأس نتنياهو من تقليم أظافر القضاء

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام، خطاب نتنياهو قرار تعليق التعديلات القضائية في إسرائيل، قائلاً: "إن هذا البديل الذي جأ إليه نتنياهو كان هو البديل الوحيد المتاح أمامه".

وأضاف فايز فرحات، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه بعدما نجحت حالة الاستقطاب بشكل كبير بين تيار ديني متشدد حاكم من ناحية، وبين كل القوى السياسية الباقية الأخرى بما فيها التيارات اليمينية غير الدينية، والتيارات السياسية الأخرى، وعودة وضاحة لتيار اليسار، بالإضافة إلى وجود موجة من عدم الاستقرار داخل المؤسسات الأمنية ووجود إنذارات واضحة من جانب قيادات عسكرية سابقة وحالية داخل إسرائيل.

وأشار إلى أنه في ظل هذا الوضع كان من الطبيعي ومن المتوقع أن يلجأ نتنياهو إلى تأجيل وتجميد مشروعه لإصلاح السلطة القضائية كما يزعم.

وأكد أن الأزمة لم تنته بعد، لافتا إلى أن الأزمة ما زالت قائمة، لأن نتنياهو مازال مصر مع اليمين الحاكم على هذا المشروع، وهناك توافق في المصالح بين مشروع شخصي لنتنياهو "ثأر" بينه وبين السلطة القضائية، بالإضافة إلى توافق مصالح بينه وبين النخبة اليمينية الحاكمة في إسرائيل.